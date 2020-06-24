Трамп использовал закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для запуска срочного производства гиперзвукового оружия. Он был принят ещё в 1950 году после начала Корейского конфликта.
Данный документ применяется в условиях чрезвычайных ситуаций или боевых действий. По словам Трампа, на данный момент этот закон наиболее эффективен для выполнения поставленных задач.
Пентагон неоднократно заявлял об отставании США от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения. По оценкам российских экспертов, Соединённым Штатам потребуется около пяти лет, чтобы выйти на один уровень с РФ,
В июне 2020 года в США прошли первые испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker.
Как информировал NEWS.ru, гиперзвуковых носителей ядерного оружия у Соединённых Штатов Америки нет. Американские власти намерены применять технологию только для обычных боеприпасов.
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