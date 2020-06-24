Трамп использовал закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/d4cf854e-b658-11ea-bd92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для запуска срочного производства гиперзвукового оружия. Он был принят ещё в 1950 году после начала Корейского конфликта.

Данный документ применяется в условиях чрезвычайных ситуаций или боевых действий. По словам Трампа, на данный момент этот закон наиболее эффективен для выполнения поставленных задач.

Пентагон неоднократно заявлял об отставании США от России и Китая в сфере гиперзвукового вооружения. По оценкам российских экспертов, Соединённым Штатам потребуется около пяти лет, чтобы выйти на один уровень с РФ, сообщает РИА Новости.

В июне 2020 года в США прошли первые испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker.

Как информировал NEWS.ru, гиперзвуковых носителей ядерного оружия у Соединённых Штатов Америки нет. Американские власти намерены применять технологию только для обычных боеприпасов.