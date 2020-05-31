Президент США Дональд Трамп активизировал строительство стены на границе с Мексикой. Приближаются президентские выборы, а «большая красивая стена» была если не главным, то одним из самых громких его предвыборных обещаний. Но на пути у неё встали частные владельцы земли, по которой она должна пройти.

Несмотря на пандемию коронавируса строительство стены продолжается, и Трамп об этом регулярно докладывает. По его словам, к концу мая было построено почти 200 миль пограничных укреплений из обещанных 400. На самом же деле, как стало известно The Washington Post, по большей части это была замена уже существующего забора. Только три мили стены были возведены там, где до этого не существовало никаких укреплений. Трамп неохотно, но признаёт это.

Мы построили большую часть стены. Большую, — заявил он в апреле 2019 года. — И это новая стена. Знаете, когда сносите старую стену и заменяете её, это называется «новая стена». Это то, что мы сделали.

Так произошло не только потому, что у Трампа возникли проблемы с поиском финансирования, но и вследствие того, что оставшиеся 200 миль стены должны расположиться в частных владениях. Ремонтировать и укреплять старые участки забора было проще, потому что они находились на государственной земле. Но теперь администрация Трампа должна либо остановиться на достигнутом, либо экспроприировать нужные им земли.

Для этого государство может либо выкупить участки у владельцев по рыночной цене, либо добиться права на экспроприацию через суд. Как сообщает The New York Times, некоторые местные фермеры согласились продать часть своих владений, но с другими федеральным властям придётся судиться. Только в марте было подано 13 исков к владельцам приграничных участков.

Omar Martínez/dpa/Global Look Press

Тем не менее ещё до решения суда владельцы земель заметили землемеров на своих участках. Судя по всему, службы, занимающиеся строительством стены, решили использовать карантин в своих целях. Пока фермеры сидят по домам, измерять и помечать их участки гораздо легче.

Внезапно они начали торопиться с приобретением наших земель, принуждая нас их продавать, — жалуется техасский фермер Стивен Кобернат. — Члены нашей семьи сейчас не могут встретиться друг с другом или с адвокатом, как нам необходимо. Таково решение моего мэра, моего губернатора и президента.

Трамп оправдывает активизацию строительства необходимостью отгородиться от неблагополучной по коронавирусу Мексики. По его словам, нужда в приграничных укреплениях, которая существовала и раньше, увеличилась с началом пандемии.

Мексика сейчас переживает очень, очень тяжёлые времена с COVID, как вы знаете, — заявил на днях глава Белого дома. — Особенно в приграничных районах. К счастью, у нас там есть новенькая стена, и стена нас спасает.

Так как Трампу важно завершить строительство укреплений до выборов в ноябре или хотя бы построить большую часть, у техасских фермеров остаётся мало пространства для маневров. Они могут либо сразу согласиться продать участки, либо проиграть в суде и всё равно с ними расстаться. Как отмечают юристы, у государства есть право на экспроприацию земель даже против воли их владельцев, если это отвечает интересам национальной безопасности. А Белый дом оправдывает необходимость стены именно ими.

Техасцы, впрочем, надеются, что благодаря судебным тяжбам им удастся протянуть время до следующего года, когда хозяин Белого дома может смениться в результате выборов. Некоторые из них владеют участками по обе стороны от границы, поэтому позволить возвести стену для них означает практически отказаться от своих земель в Мексике.