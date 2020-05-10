Трамп боится, что коронавирус помешает его переизбранию

https://static.news.ru/photo/c65a0764-92c7-11ea-a860-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опасается новой вспышки коронавируса, так как она может нанести ущерб его политической репутации на будущих выборах главы государства.

Об этом журналистам газеты Washington Post сообщили источники из окружения американского лидера. Они отмечают, что в настоящий момент политик мрачен и потрясён снижением своей популярности. Он пытается понять, что произошло.

В настоящий момент Трамп сконцентрирован на планах по выходу из экономического кризиса, возникшего из-за коронавируса. Он уверен, что это поможет ему победить на выборах президента.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал экс-главу страны Джорджа Буша, который опубликовал видеообращение, касающееся распространения коронавируса. В своём ролике политик призвал всех американцев объединиться в эти непростые времена, а также положить конец партийным разногласиям. В ответ действующий глава Соединённых Штатов написал, что ценит послание Буша, при этом язвительно поинтересовавшись, где тот был во время процедуры импичмента.