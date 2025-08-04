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04 августа 2025 в 16:50

Tesla выплатит Маску премию в размере $29,6 млрд

Илон Маск Илон Маск Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Компания Tesla официально утвердила выплату генеральному директору Илону Маску премии в размере $29,6 млрд (более 2,3 трлн рублей), сообщается в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Вознаграждение будет выплачено в виде 96 млн акций ограниченного обращения в рамках программы поощрения 2019 года.

3 августа 2025 года компания одобрила выплату премии в 96 млн акций ограниченного обращения Маску в рамках плана поощрения от 2019 года, — сказано в заявлении.

Маск получит акции при условии продолжения работы в руководстве компании в течение нескольких лет. В документе подчеркивается, что удержание бизнесмена в Tesla критически важно на фоне обострения конкуренции за топ-менеджеров в условиях бума ИИ-технологий.

Решение о выплате принято после судебных разбирательств по предыдущему пакету вознаграждения Маску. В январе 2024 года суд Делавэра отменил компенсационный план 2018 года, который предполагал выплату $60 млрд при достижении компанией капитализации в $650 млрд. Несмотря на повторное одобрение акционерами, этот план остается в «правовой неопределенности», и компания ожидает рассмотрения дела Верховным судом Делавэра.

Ранее СМИ сообщали, что после вступления в силу налогового законопроекта президента США Дональда Трампа Tesla столкнется с миллиардными убытками. Именно это сподвигло Маска раскритиковать инициативу американского лидера, считают журналисты. Предприниматель пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены.

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