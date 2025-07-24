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24 июля 2025 в 01:46

Стало известно, за что Обаму могут привлечь к статье о госизмене

Габбард: Обаму могут привлечь к статье о госизмене и попытке переворота

Фото: IMAGO/Saquan Stimpson/CNP/Med/Global Look Press

Экс-президента США Барака Обаму могут привлечь к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота, заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард. Она отметила, что бывшего главу государства обвиняют в подделке разведданных о «российском следе» на выборах 2016 года.

Мы передали и будем передавать все эти документы в Министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого, — рассказала руководитель ведомства.

На вопрос журналистов о возможном сроке заключения для Обамы глава нацразведки ответила, что все участники «истории о российском следе» должны быть привлечены к ответственности. Она также подчеркнула, что вмешательство России в выборы 2016 года было невозможным, так как Москва не имела ни желания, ни возможностей повлиять на исход голосования.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в организации масштабного мошенничества на президентских выборах 2016 года. Американский лидер выступил с поддержкой недавних заявлений директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

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Тулси Габбард
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Барак Обама
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