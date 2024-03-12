США готовятся возобновить военную помощь Украине Reuters: США готовятся передать Киеву первую в этом году военную помощь

Фото: U.S. Army

США готовятся передать Киеву первую за несколько месяцев военную помощь на $400 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. Уточняется, что о ее выделении может быть объявлено уже во вторник.

Один из чиновников сообщил, что финансируют эту инициативу за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки. Последний к настоящему времени пакет военной помощи Вашингтона Украине был направлен в декабре прошлого года. Его размер составил $250 млн.

Ранее сообщалось, что палата представителей может рассмотреть законопроект, предусматривающий выделение Украине $60 млрд, уже в марте-апреле. В этом случае Конгресс США осенью его согласует, считают инсайдеры.

Страны Европейского союза хотят выделить на военную помощь Украине €21 млрд в 2024 году. Как заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эта планка пока точно не определена, действительный объем поддержки может оказаться выше.

При этом американская газета The Washington Post сообщает, что военно-промышленный комплекс Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей ВСУ. По оценке издания, выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.