Стало известно, когда Конгресс США может одобрить помощь Украине CNN: республиканцы могут одобрить выделение Киеву $60 млрд в марте-апреле

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Майк Джонсон

Законопроект, предусматривающий выделение Украине $60 млрд, может быть рассмотрен палатой представителей уже в марте-апреле, утверждают источники американского телеканала CNN. В этом случае Конгресс США осенью его согласует, считают инсайдеры.

Канал отметил, что спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее уже «сорвал» два голосования по этому пакету помощи Киеву. Он призвал дополнительно проработать два представленных ему двухпартийных проекта, указывает CNN. По данным источников, именно эти документы после внесения изменений могут быть рассмотрены в марте-апреле.

Доработкой проекта, по информации CNN, займется председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. Но для Джонсона есть риск отстранения от должности спикера, если за это проголосуют сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Причем законопроект могут не поддержать левые демократы, утверждает канал. Инсайдеры пояснили, что они не особенно стремятся выделять дополнительные деньги Израилю.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что Киев неизбежно потерпит поражение в военном конфликте с Москвой, если Вашингтон не возобновит оказание военной помощи.