Стало известно, как Зеленский смог повлиять на срок одобрения помощи от США Politico: США уложились в обозначенный Зеленским срок одобрения помощи

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года рассказал спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что Украина сможет продержаться под ударами российских ракет и беспилотников до марта или апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на слова двух источников. Джонсон смог уложиться в этот срок.

Март или апрель, — заявил украинский лидер.

По данным газеты, эта встреча во многом способствовала решению Джонсона поменять позицию по пакету помощи Украине на $60 млрд. В издании уточнили, что Джонсон уложился в поставленный Зеленским срок, оставив в запасе чуть больше недели.

Им (ВСУ. — NEWS.ru) нужны были боеприпасы и оборудование, чтобы они могли продолжать сражаться, — сообщил анонимный источник из руководства палаты представителей.

Занимался подготовкой проекта советник по национальной безопасности Джош Ходжес. Он утверждал, что США могут противостоять растущему союзничеству России, Китая и Ирана.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.

Зеленский, комментируя решение палаты представителей Конгресса США выделить более $60 млрд на военную помощь Украине, назвал его «хорошим». Он отметил, что американской армии не нужно воевать, за них «этим занимаются украинцы». Украинский лидер поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине, предположив, что это даст Киеву шанс на победу.