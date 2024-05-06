Стала известна возможная замена Байдена в президентской гонке Spiegel: Мишель Обама может занять место Байдена в президентской гонке в США

Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Мишель Обама

Президент США Джо Байден может объявить о своем решении не участвовать в предстоящих в ноябре выборах, пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии Соединенных Штатов. По данным издания, он может предложить вместо себя кандидатуру супруги бывшего американского лидера Барака Обамы Мишель.

Как сказано в материале, некоторые демократы считают, что Байден может отказаться от участия в выборах в ходе партийного съезда в Чикаго в августе текущего года. Такое решение может быть связано с непопулярностью нынешнего американского лидера, что в свою очередь может способствовать возвращению в Белый дом Дональда Трампа.

Отмечается, что Мишель Обаму даже включили в опросные листы Демократической партии о потенциальных кандидатах. При этом, как показывают опросы, супруга экс-президента США обладает достаточной популярностью. Впрочем, сама она ведет активную публичную деятельность, но пока не выказывает президентских или даже просто политических амбиций.

Ранее американист Константин Блохин скептически оценил шансы Мишель Обамы на выдвижение в кандидаты на пост президента США, подчеркнув, что та не занималась политикой ранее. При этом он отметил, что выдвижение вместо Байдена Камалы Харрис маловероятно, но возможно.