https://static.news.ru/photo/0df2fb6e-91d7-11e9-8926-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Служба федеральных маршалов при Министерстве юстиции США объявила в розыск Генри Форда. Мужчину обвиняют в многочисленных кражах из автомобилей в окрестностях Детройта и нарушении условий досрочного освобождения.

Тёзка знаменитого американского промышленника занимался похищением GPS-навигаторов, а также автомобильных шин. Улики против него были обнаружены в принадлежащем ему пикапе.

В 2018 году он бежал из-под наблюдения, сняв с себя браслет с радиомаяком и прислав его в исправительное управление штата по почте. С этого времени он скрывается от силовиков, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что власти Испании объявили в розыск брата найденной убитой 13-летней россиянки. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии.