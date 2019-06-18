Служба федеральных маршалов при Министерстве юстиции США объявила в розыск Генри Форда. Мужчину обвиняют в многочисленных кражах из автомобилей в окрестностях Детройта и нарушении условий досрочного освобождения.
Тёзка знаменитого американского промышленника занимался похищением GPS-навигаторов, а также автомобильных шин. Улики против него были обнаружены в принадлежащем ему пикапе.
В 2018 году он бежал из-под наблюдения, сняв с себя браслет с радиомаяком и прислав его в исправительное управление штата по почте. С этого времени он скрывается от силовиков, передаёт «
Ранее News.ru писал, что власти Испании объявили в розыск брата найденной убитой 13-летней россиянки. Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии.