https://static.news.ru/photo/5161aa2c-ba17-11e9-949d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

США вновь призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Мы призываем РФ отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, — заявила представитель госдепа США Морган Ортагус на брифинге.

Она также призвала Москву отвести свои войска с «оккупированных территорий Грузии», отметив, что США этого будут добиваться до победного конца.

Данное заявление было сделано в 11-ю годовщину начала операции Грузии против Южной Осетии, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшевистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.