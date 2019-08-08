США вновь призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Мы призываем РФ отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, — заявила представитель госдепа США Морган Ортагус на брифинге.
Она также призвала Москву отвести свои войска с «оккупированных территорий Грузии», отметив, что США этого будут добиваться до победного конца.
Данное заявление было сделано в 11-ю годовщину начала операции Грузии против Южной Осетии, передаёт «
Как писал News.ru, Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшевистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.