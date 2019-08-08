Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

США вновь призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Мы призываем РФ отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, — заявила представитель госдепа США Морган Ортагус на брифинге.

Она также призвала Москву отвести свои войска с «оккупированных территорий Грузии», отметив, что США этого будут добиваться до победного конца.

Данное заявление было сделано в 11-ю годовщину начала операции Грузии против Южной Осетии, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшевистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.

News.ru в соцсетях