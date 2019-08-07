https://static.news.ru/photo/bf1efcd6-b904-11e9-870b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бибилов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Южная Осетия готова признать геноцидом не только события 1920 года, когда от действий армии меньшивистской Грузии погибли около 5300 осетин, но и то, что происходило в 2008 году. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Да. Об этом идёт разговор, — сообщил РИА Новости Бибилов, отвечая на вопрос о планах признания геноцидом событий 2008 года.

Президент Южной Осетии считает, что потери и в 500 человек для небольшого народа являются огромными.

Как писал News.ru, глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане России и Южной Осетии могут бессрочно пребывать на территории обоих государств. Документ внесёт изменения в договор между странами о союзничестве и интеграции. В конце июня 2019 года законопроект одобрила Госдума, в июле — Совфед.