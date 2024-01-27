США предложили Греции сделку по Украине США предложили Греции $200 млн за вооружение для Украины

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен предложил Греции передать вооружение Киеву в обмен на финансовую помощь от Вашингтона, сообщает пресс-служба премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. Помощь Афин украинской армии Блинкен оценил в $200 млн.

Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния и примерной стоимости, мы можем изучить возможности для потенциального выделения дополнительных средств иностранного военного финансирования в размере до $200 млн для Греции, — говорится в письме Блинкена Мицотакису.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон может также рассмотреть вопрос поставок Греции самолетов-заправщиков КС-135. Кроме того, в Госдепартаменте одобрили возможную продажу Афинам истребителей F-35.

Ранее греческие СМИ писали, что Блинкен в ультимативной форме потребовал от Мицотакиса новых поставок оружия на Украину. Журналисты сравнили требование главы Госдепартамента с вымогательством. Они пояснили, что Греция «уже все отдала и прорвала национальную оборону» в ходе предыдущих поставок оружия Украине.