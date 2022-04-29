США не увидели у Киева намерений наносить удары по мирным жителям РФ Псаки: у Киева нет намерений наносить угрожающие мирным жителям РФ удары

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Американские власти полагают, что Киев не имеет намерений наносить удары по территории РФ, которые угрожали бы российским мирным жителям. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, могло бы привести к эскалации нанесение украинской стороной ударов по военным объектам в России.

Мы здесь не говорим о каких-либо намерениях Украины вторгнуться в Россию и попытаться захватить российскую территорию, нацелиться на российских мирных жителей, на российские больницы. Мы говорим о рассмотрении военных целей. Это нечто совсем иное, — сказала Псаки.

Она подчеркнула, что это «важный контекст, который надо учитывать» и уточнила, что считает заданный ей вопрос «гипотетическим».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США должны самостоятельно решать, следует ли пытаться перенести боевые действия на территорию России или нет. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон намерен предоставить украинцам "всё необходимое для <...> вытеснения россиян с территории страны.

В настоящее время США планируют поставить вооружение Киеву на сумму $800 миллионов. При этом Германия уже согласовала поставки наступательной техники, включая танки.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить уголовное дело по факту обстрела 23 апреля пропускного пункта Тёткино в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате загорелось помещение Россельхознадзора, погибших и пострадавших нет.

Также сообщалось, что три человека получили ранения в результате обстрела населённого пункта Головчино Белгородской области со стороны Украины. В ходе обстрела также пострадали более 30 домов