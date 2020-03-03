https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп не исключает появления дополнительных ограничений на въезд в страну во избежание распространения вируса COVID-2019.

Хозяин Белого дома пояснил на встрече с представителями фармацевтических компаний, что в первую очередь ограничение коснётся жителей тех стран, в которых зафиксирован более резкий рост числа случаев заражения, передаёт ТАСС.

На данный момент, по словам Трампа, необходимости в введении общенационального режима ЧП в стране нет, так как положение в Соединённых Штатах «очень хорошее», но не исключил такой возможности в дальнейшем.

Как писал NEWS.ru ранее, американский штат Вашингтон переведён в режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Причиной послужила первая смерть от пневмонии нового типа. О режиме ЧП сообщил в Facebook губернатор штата Джей Инсли.