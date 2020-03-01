Американский штат Вашингтон переведён в режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Причиной послужила первая смерть от пневмонии нового типа.
О режиме ЧП сообщил в Facebook губернатор штата Джей Инсли.
Я заявил о чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить Вашингтон ресурсами, необходимыми для подготовки и реагирования на вспышку COVID-19. Мы активно готовились и будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить здоровье и безопасность жителей Вашингтона, — написал глава штата.
С этого момента госучреждения штата могут использовать все государственные ресурсы, необходимые для реагирования на вспышку инфекции. В случае необходимости дозволяется привлекать Национальную гвардию.
Ранее NEWS.ru сообщал, ж в возрасте 50 лет из штата Вашингтон стала первой жертвой коронавируса на территории США. Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.
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