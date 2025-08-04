«Спонтанные высказывания»: в поведении Трампа появились странности The Guardian: Трамп начал вести себя странно во время публичных выступлений

Президент США Дональд Трамп начал вести себя странно во время публичных выступлений, рассказал журналист Адам Гэббатт. По его словам, есть поводы сомневаться в умственных способностях американского лидера, передает The Guardian.

Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях, — отмечается в статье.

Гэббатт напомнил, что Трамп постоянно перескакивает с темы на тему, не может сосредоточиться, забывает важные факты. Например, во время беседы с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен политик долго рассуждал о ветряных мельницах, а на вопрос о голоде в Газе не вспомнил размер помощи, которую оказали США.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров охарактеризовал Трампа как ярко выраженного нарцисса и эгоцентрика, нуждающегося в постоянном внимании и восхищении. Врач уверен, что в поведении главы Белого дома сочетаются противоречивые качества, которые можно сравнить с характеристиками супергероя: безрассудная отвага и определенная доля слабоумия.

Кроме того, профессор Павел Воробьев предположил, что у Трампа могут быть признаки опухолевого процесса. Врач Белого дома объяснил два тревожных симптома — отек ног и синяк на руке — по отдельности, хотя они могут указывать на заболевание, добавил он.