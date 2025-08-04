«Спонтанные высказывания»: в поведении Трампа появились странности

Президент США Дональд Трамп начал вести себя странно во время публичных выступлений, рассказал журналист Адам Гэббатт. По его словам, есть поводы сомневаться в умственных способностях американского лидера, передает The Guardian.
Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях, — отмечается в статье.
Гэббатт напомнил, что Трамп постоянно перескакивает с темы на тему, не может сосредоточиться, забывает важные факты. Например, во время беседы с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен политик долго рассуждал о ветряных мельницах, а на вопрос о голоде в Газе не вспомнил размер помощи, которую оказали США.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров охарактеризовал Трампа как ярко выраженного нарцисса и эгоцентрика, нуждающегося в постоянном внимании и восхищении. Врач уверен, что в поведении главы Белого дома сочетаются противоречивые качества, которые можно сравнить с характеристиками супергероя: безрассудная отвага и определенная доля слабоумия.
Кроме того, профессор Павел Воробьев предположил, что у Трампа могут быть признаки опухолевого процесса. Врач Белого дома объяснил два тревожных симптома — отек ног и синяк на руке — по отдельности, хотя они могут указывать на заболевание, добавил он.