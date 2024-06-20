Спецпрокуроры считают, что Болдуин игрался с оружием и застрелил оператора Спецпрокуроры: Алек Болдуин застрелил Хатчинс, играясь с револьвером

Фото: IMAGO/Global Look Press

Алек Болдуин

Спецпрокуроры по делу Алека Болдуина считают, что актер выстрелил в оператора Галину Хатчинс, когда игрался с огнестрельным оружием, сообщило издание Variety. В заявлении, представленном в понедельник, прокуроры Кари Моррисси и Эрлинда Джонсон утверждали, что артист произвел холостой выстрел в члена съемочной группы.

Прокуроры также обвиняют Болдуина в «игре» с револьвером во время тренировок и утверждают, что он вел себя «неустойчиво и агрессивно» во время съемок, что вызывало опасения по поводу безопасности.

Болдуин предстанет перед судом 9 июля в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, по обвинению в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс. Актера обвиняют в том, что он по неосторожности навел на Хатчинс копию старинного револьвера и нажал на спусковой крючок, что привело к ее смерти. Болдуин отрицает, что нажал на курок, и не признал себя виновным.

Суд в штате Нью-Мексико ранее вынес приговор 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, выступавшей специалистом по оружию в фильме «Ржавчина», на съемках которого Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета в оператора. Уточняется, что ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.