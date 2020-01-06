https://static.news.ru/photo/1f58e590-3299-11ea-bded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв считает, что при принятии решений глава США Дональд Трамп руководствуется, скорее, интересами, чем принципами.

По мнению ведущего, прямому военному столкновению хозяин Белого Дома предпочитает удавку экономических санкций, воспринимая их как метод ведения войны. Также он отметил, что Трамп гораздо менее эмоционален, чем это может показаться на первый взгляд.

Легко играет на повышение ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз даёт США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника. Вот уже второй кризис (первый — Корейский) Трамп действует по схожему, но не идентичному сценарию. Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление — кажется, что удар неминуем, и... заход на новые санкции, — написал Соловьёв в своём Telegram канале.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп, анонсируя новые санкции против Ирана, отметил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном. Трамп надеется на то, что у Ирана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира. При этом он призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.