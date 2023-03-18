СМИ: театр в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов NYT: оперный театр в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тысяч долларов за отмену выступлений

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Анна Нетребко

Суд принял решение о выплате более 200 тысяч долларов компенсации российской оперной певице Анне Нетребко от «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке за отмененные выступления в 2022 году. Как сообщает New York Times, суд обязал театр компенсировать 13 отмененных выступлений, несмотря на то, что она отказалась осудить президента России Владимира Путина после начала военных действий на Украине.

Суд признал, что певица имеет право выразить свою позицию и договор требует выплаты компенсации независимо от того, был ли концерт проведен.

Нетребко также просила выплатить еще 400 тысяч долларов за будущие сезоны, однако это требование было отклонено, так как договор такое положение не предусматривает. Певице пришлось выплатить штраф в 30 тысяч долларов за «неподобающие» высказывания в адрес своих критиков.

Кроме того, «Метрополитен-опера» уволила супруга Нетребко, Юсифа Эйвазова. В начале марта 2022 года оперный театр отменил участие певицы в будущих постановках из-за ее публичной поддержки Путина в контексте украинских событий. Баварская государственная опера также разорвала отношения с певицей по этой причине. Впоследствии, Нетребко объявила о паузе в своей концертной деятельности, но впоследствии обещала возобновить выступления.

Ранее сообщалось, что после начала военной операции РФ на Украине на Западе потребовали от российских артистов, выступающих за рубежом, определиться со своей позицией в отношении происходящих событий. Речь шла о возможном расторжении контрактов с европейскими и американскими площадками. В результате работы лишились дирижер Валерий Гергиев, оперная певица Анна Нетребко, в 2022 году были отменены гастроли Мацуева.