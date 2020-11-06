СМИ: Байден обошёл Трампа на выборах в Джорджии

https://static.news.ru/photo/4d50b598-2016-11eb-8219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат от Демпартии Джо Байден вырвался вперёд в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков). На данный момент обработаны 99% бюллетеней.

Байден опережает своего главного оппонента от республиканцев Дональда Трампа на 917 голосов. Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберёт нужные для избрания президентом США 270 голосов выборщиков, передаёт телеканал Fox News.

Байден уже в пятницу, 6 ноября, может объявить о своей победе. В связи с этим Секретная служба США начала подготовку к усиленным мерам безопасности в городе Уилмингтон, откуда Байден на этой неделе уже выступал с обращениями к американцам и готовится сделать это вновь.

Трамп убеждён, что в ряде штатов происходят нарушения при подсчёте голосов за кандидатов на пост главы государства. Однако подлог вряд ли возможен, скорее нельзя исключать обычных ошибок — такого мнения придерживается профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув, писал NEWS.ru.

По словам специалиста, команда Трампа, пытающаяся через суд добиться пересчёта голосов в отдельных штатах, вряд ли может рассчитывать на успех, основываясь только на утверждениях действующего президента. Необходимы реальные доказательства нарушений.