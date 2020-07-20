Силовики без опознавательных знаков задерживают протестующих в Орегоне

https://static.news.ru/photo/179480f0-c9c8-11ea-b32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Жители Портленда (штат Орегон) пожаловались, что после распоряжения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о защите американских памятников демонстрантов начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Они одеты в камуфляж без опознавательных знаков.

Людей заталкивают в машины без номеров. Видеоролики с такими случаями появились в Сети.

Пресс-секретарь Таможенной и пограничной службы США рассказала журналистам Reuters, что федеральные агенты прибыли в город для поддержки подразделения Министерства внутренней безопасности страны, которое было создано для исполнения распоряжения Трампа.

Этот политический театр от президента Трампа не имеет ничего общего с общественной безопасностью, — заявила губернатор штата Кейт Браун.

Она назвала происходящее «вопиющим злоупотреблением властью со стороны федерального правительства».

Один из чиновников Министерства внутренней безопасности сообщил, что силовики арестовывали людей за нападение на представителей власти и хищение госсобственности. Мэр Портленда Тед Уилер ответил, что служба маршалов страны расследует эти случаи.

19 июля президент заявил, что власти города Портленд в штате Орегон утратили контроль над «анархистами и подстрекателями». 27 июля Трамп подписал указ о защите памятников, мемориалов и статуй, который предусматривает длительные сроки заключения для вандалов. Согласно распоряжению, вандалов будут наказывать тюремным сроком до 10 лет даже в случае, если они сделают попытку обезобразить памятник.

Как писал NEWS.ru, подавлением протестов в Америке в настоящее время занимаются несколько ведомств. Прежде всего это полиция штатов, которую подкрепляют подразделения, подчиняющиеся напрямую Министерству юстиции. Кроме того, было задействовано более 74 тысяч солдат Национальной гвардии из имеющихся 450 тысяч. Это самая крупная мобилизация за всю историю гвардии.