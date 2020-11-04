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Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

21:08, 04 ноября 2020 16
Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

В штабе президента США Дональда Трампа заявили, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов.

В связи с этим штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате, передаёт РИА Новости.

Президент находится в приемлемых рамках для того, чтобы потребовать пересчёта, и мы это немедленно сделаем, — говорится в заявлении штаба в Twitter.

После подсчёта 95% голосов Байден набирает 49,6%, а Трамп — 49,0%. Разрыв составляет менее 1%, что позволяет потребовать пересчёта.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Джо Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что политики в США обязаны обеспечить доверие к избирательным процессам в Штатах, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Однако дипломат отметил, что преждевременно давать комментарии по поводу итогов голосования, так как идёт очень напряжённое противостояние между основными претендентами на пост президента США.

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