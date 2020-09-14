Шерифом американского города может стать трансгендер-анархистка

https://static.news.ru/photo/8326f194-f697-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Ария ДиМеццо Фото: aria.the.writer/facebook.com

В американском штате Нью-Гэмпшир шерифом одного из городов может стать трансгендерная женщина Ария ДиМеццо, называющая себя «сатанинской анархисткой».

Она открыто выиграла номинацию на пост шерифа, на предварительных выборах за неё проголосовало порядка четырёх тысяч человек. При этом ДиМеццо стала кандидатом от консервативной Республиканской партии, основной претендент которой Эрл Нельсон выбыл из гонки за несколько дней до выборов, передаёт издание Today.

ДиМеццо открыто выступает за легализацию наркотиков, проституции и нелегальных мигрантов. Сама она называет себя анархисткой и верховной жрицей сатанинской церкви.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в третьем сезоне сериала «Звёздный путь: Дискавери» появятся небинарный персонаж и трансгендер. Таким образом шоураннеры проекта Алекс Куртцман и Мишель Парадайз рассчитывают привлечь внимание новой аудитории, подчеркнув инклюзивность проекта.