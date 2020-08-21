Сестра Трампа назвала своего брата жестоким, беспринципным и лживым

https://static.news.ru/photo/b029f554-e505-11ea-a229-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп опубликовала скандальную книгу о своём дяде.

В произведение, в числе прочего, вошли записи разговоров со старшей сестрой Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри.

Как сообщает The Washington Post, из этих записей следует, что Мэриэнн Трамп-Бэрри считает своего брата жестоким, беспринципным и лживым человек.

Его чертовы твиты и враньё, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и враньё. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе, — приводит цитату из книги РИА Новости.

Отмечается, что эта фраза относилась к проводимой Дональдом Трампом политикой в отношении разделения семей на мексиканско-американской границе в 2018 году.

Мэриэнн Трамп-Бэрри также отмечала, что её брат никогда не читает доклады различных ведомств, у него нет никаких принципов, он фальшивый и жестокий. Эти факты упомянуты в книге Мэри Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп раскритиковал книгу своей племянницы. По его словам, Мэри Трамп должно быть стыдно за неё. Книга родственницы президента США под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» вышла в свет в июле 2020 года.