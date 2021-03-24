Сенат США впервые назначил трансгендера помощником главы Минздрава

https://static.news.ru/photo/876a1fe4-8d3f-11eb-a70f-96000091f725_660.jpg Рейчел Левин Фото: Caroline Brehman - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские власти утвердили женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником главы Минздрава, свидетельствуют итоги голосования на сайте сената. Она стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.

В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей. Однако в 2011-м сменила пол и в 2013 году развелась. О том, что лидер США демократ Джо Байден назначит Левин на нынешнюю должность, стало известно в январе 2021-го. До этого Левин руководила системой здравоохранения штата Пенсильвания по распоряжению губернатора-демократа и возглавляла борьбу с пандемией нового коронавируса в данном регионе.

Накануне группа канадских родителей обратилась в открытом письме к Педиатрическому обществу, ранее раскритиковавшему подход, в соответствии с которым детям назначают мужской или женский пол в зависимости от первичных половых признаков. Центр по наблюдению за идеологической риторикой о детях и подростках также обратился к медикам с предупреждением относительно ситуации, сложившейся сегодня в стране в связи с подходом к гендерной дисфории (состояние, когда человек чувствует несоответствие между фактическим полом и гендерной идентичностью).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эллиот Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен, станет первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time. Статья посвящена борьбе за равные права. Канадский актёр предстал на обложке в джинсах и свитере. Статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров. Заголовок гласит «Я полностью тот, кто я есть».