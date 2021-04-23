Семья, собаки и кино: Псаки рассказала, как отдыхает Байден

https://static.news.ru/photo/ac825fdc-a412-11eb-9335-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: White House/via Globallookpress.com

Большую часть свободного от работы времени американский президент Джо Байден проводит со своей семьёй. Также на досуге национальный лидер любит играть с собаками — овчарками Чимпом и Мейджором — и смотреть кино. Об этом на брифинге в пятницу, 23 апреля, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, которую цитирует РБК.

По её словам, отдых Байдена похож на то, как свободное время проводят все занятые люди в мире. Президент любит отдыхать, находясь рядом с семьёй. Он находится в очень близких отношениях с родственниками.

Свободное время Байден охотно проводит с внуками и детьми. Как и многие американцы, он любит фильмы, у него есть две собаки, которых он любит, — заявила Псаки.

В марте двух немецких овчарок, принадлежащих президенту Джо Байдену, вывезли из Белого дома. Такое решение было принято после того, как один из псов по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности.

В настоящее время собаки находятся в доме семьи Байдена в Уилмингтоне штата Делавэр. Обе овчарки поселились в президентской резиденции почти сразу после инаугурации Джо Байдена.