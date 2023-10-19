Американский военный самолет подал сигнал тревоги над Турцией Mash: самолет ВВС США вместимостью до 100 тонн подал сигнал тревоги над Турцией

Фото: Air Force Master Sgt. Matt Hecht

Военный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy, который выполняет рейс с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, подал сигнал тревоги над Турцией, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, до этого он кружил над Болгарией.

Модель Lockheed C-5M Super Galaxy способна перевозить до 100 тонн груза. Эта масса эквивалентна шести вертолетам McDonnell Douglas AH-64 Apache, такому же количеству бронетранспортеров M1126/M1135 Stryker, четырем боевым машинам пехоты M2 Bradly, одному танку M1 Abrams, а также 345 человек личного состава, отмечает Mash.

По какой причине самолет подал сигнал тревоги, не уточняется. Известно, что незадолго до этого он кружил в небе над Болгарией.

Ранее сообщалось, что американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, регулярно летающий в нейтральных водах Черного моря, подал сигнал тревоги и начал отдаляться от берегов Крыма. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, с 18 октября самолеты МиГ-31 с ракетными установками «Кинжал» будут находиться в нейтральных водах Черного моря. По его словам, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС.