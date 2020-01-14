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МИД России предупредил соотечественников, находящихся на территории США, о том, что 18 января в стране будет проходить массовая акция «Марш женщин».

Манифестации ожидаются в крупных городах 47 штатов. В числе их участников – борцы за права женщин, представителей сексуальных меньшинств, расовое равноправие.

Департамент ситуационно-кризисного центра ведомства отметил в Twitter, что в связи с шествиями будут повышены меры безопасности и возможны ограничения движения транспорта.

#США 18 января в крупных городах 47 штатов страны ожидается манифестация «Марш женщин» с участием активистов борьбы за права женщин, сексуальных меньшинств, за расовое равноправие и права трудящихся; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта pic.twitter.com/b88X1uxN7O — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 14 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД предупреждал россиян о массовых протестных акциях, которые должны были пройти в Европе 9 и 12 января. Речь шла о Германии и Испании. В Берлине ожидали демонстрации политических объединений левого толка, а испанцы собирались протестовать в поддержку курдов.