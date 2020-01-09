https://static.news.ru/photo/7f4be704-32c1-11ea-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

На территории некоторых городов Испании и Германии местные жители 9 и 12 января соответственно запланировали проведение манифестаций. На это время там будут введены ограничения по движению транспорта и повышенные меры безопасности. Об этом россиян предупредили представители Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве сообщили, что 9 января манифестация гражданских активистов пройдёт в Барселоне. Каталонцы будут выступать в поддержку курдов.

Демонстрации ряда политических левых объединений ожидаются 12 января в Берлине.

#ФРГ #Берлин 12 января в течение дня в городе ожидаются демонстрации ряда политических объединений левого толка; повышенные меры безопасности; возможно затруднение движения транспорта вблизи мест проведения акций pic.twitter.com/E3ZzqvdC2U — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 9 января 2020 г.

Во время манифестаций будут введены повышенные меры обеспечения безопасности. Возможно затруднение движения транспорта вблизи мест проведения акций, сообщается на странице в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Ранее NEWS.ru передавал, что посольство России в Испании с иронией ответило на статью газеты El Pais о посещавших Каталонию «шпионах» из РФ.

Сотрудники дипломатической миссии обратили внимание журналистов на «разоблачающий факт».