Ребёнок застрелил мать во Флориде

В штате Флорида малолетний ребёнок нашёл заряженный пистолет отца и смертельно ранил свою мать Шейлу Линн в голову. Об этом сообщает Sky News.

21-летняя женщина вела беседу в сервисе видеосвязи Zoom, когда вдруг после хлопка упала с кресла. Была вызвана полиция. Силовики обнаружили тяжело раненную в голову мать двоих детей. Пистолет лежал на полу. СМИ поясняет, что оружие заряженным оставил отец детей. К сожалению, нейрохирурги не смогли спасти пострадавшую.

Прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела. После трагедии полиция Флориды напомнила, что если есть оружие, то следует соблюдать меры предосторожности и хранить его разряженным и взаперти.

11 июля шестилетняя девочка погибла во время развлекательной стрельбы в США. Трагедия произошла в городке Эль-Пасо, штат Техас, пять человек были ранены и один погиб. Шальная пуля попала в ребёнка во время его путешествия с родителями по пустынным районам штата. Врачи не смогли спасти жизнь девочки.