Разведка США отбивает Байдена от «русских хакеров»

Более 50 бывших представителей разведсообщества США подписали открытое письмо, в котором назвали публикацию компромата на Джо Байдена в газете The New York Post «российской дезинформацией». Кроме того, эта история привлекла внимание ФБР. На фоне приближающихся в США президентских выборов обвинения в адрес Москвы в подыгрывании Дональду Трампу звучат всё чаще. Однако разведсообщество и ФБР сами не то чтобы остаются беспристрастными.

Газета The New York Post утверждает: у неё есть доказательства того, что сын Байдена использовал политическое влияние отца в интересах украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой он ранее входил. Но разведсообщество подвергло сомнению как достоверность этой информации, так и её источники. Письмо группы бывших высокопоставленных разведчиков попало в распоряжение Politico. Его авторы развенчали публикацию компромата.

В открытом письме они подчеркнули, что информация о делах Байдена могла быть украдена или вовсе подделана. И это дело рук пресловутых русских хакеров. В письме не приводится доказательств этой версии, но говорится, что она самая правдоподобная.

Подобная операция соответствовала бы российским целям, о которых ранее говорило разведсообщество, а именно — создать политический хаос в Соединённых Штатах и углубить политические разногласия, — говорится в документе. — Цель также может состоять в том, чтобы подорвать кампанию бывшего вице-президента Джо Байдена и таким образом помочь кандидату Дональду Трампу.

В разведсообществе считают, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который передал компромат в The New York Post, мог получить его отнюдь не с личного ноутбука Хантера Байдена, случайно оставленного в ремонтной мастерской, как тот утверждает. В действительности, добытые хакерским путём материалы Джулиани мог передать украинский парламентарий Андрей Деркач. В США его считают российским агентом. Известно, что личный адвокат Трампа встречался с ним как минимум дважды, обсуждая возможные обвинения против Байденов.

ATL/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Возможно ли, что эти данные украли хакеры? Я не знаю, — прокомментировал публикацию в The New York Post Рудольф Джулиани. — Если и так, значит, данные настоящие. Если их украли. Но я их не крал. Поэтому у меня есть полное право их использовать.

По данным NBC News, ФБР проверяет, связан ли слив компромата на Байденов с иностранными спецслужбами. Если это будет подтверждено до выборов 3 ноября, кампании Трампа будет нанесён серьёзный удар. При этом важно не столько то, что президента в очередной раз обвинят в сговоре с Россией, сколько то, что это случится прямо перед днём голосования, не дав ему времени оправиться.

В 2016 году в подобной ситуации оказалась соперница Трампа Хиллари Клинтон. За считанные дни до выборов тогдашний директор ФБР Джеймс Коми снова открыл расследование против кандидата от демократов по старому делу об использовании личной электронной почты в служебных целях. Ранее детективы не нашли в этом состава преступления, но по непонятным причинам Коми решил перепроверить Клинтон прямо перед голосованием. Как заключила специальная комиссия в 2018 году, это могло повлиять на результаты выборов, но Коми не привлекли к ответственности.

Теперь же разведсообщество и ФБР явно подыгрывают Джо Байдену — несколько из подписантов открытого письма публично поддержали его кандидатуру. В этой связи «русские хакеры» явно не единственные, кто пытается повлиять на исход голосования.