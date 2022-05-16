«Пятно на душе США»: Байден призвал искоренить ненависть в стране Байден призвал искоренить ненависть в США после стрельбы в Буффало

Джо Байден / Фото Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил, что жители страны должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США». Глава Белого дома отметил, что в настоящее время правоохранительные органы США расследуют дело о смерти десятерых людей в результате стрельбы в супермаркете города Буффало (штат Нью-Йорк) как преступление на почве ненависти. Он пообещал увеличить финансирование силовых структур страны, пишет ТАСС.

Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остаётся пятном на душе Америки, — подчеркнул Байден.

Он добавил, что американский минюст, выполняющий также функции генпрокуратуры Соединённых Штатов, продолжает собирать данные о произошедшем.

Стрельба произошла 14 мая в супермаркете Tops Friendly Markets города Буффало, штат Нью-Йорк. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранения. 11 из 13 жертв были афроамериканцами, в связи с чем правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено на основании расовой ненависти. Подозреваемый был задержан. По словам полиции, во время инцидента на нём были надеты форма военного образца, бронежилет, каска. Он вёл стрельбу из автоматической винтовки.