Псаки заявила о разнице подходов Байдена и Трампа к отношениям с Россией

https://static.news.ru/photo/0aa5f4d6-875b-11eb-9cff-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Подходы администрации Джо Байдена к отношениям с Москвой будут отличаться от подходов предыдущего американского президента Дональда Трампа. Об этом в ходе регулярного брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность, — цитирует ТАСС Псаки.

Ранее стало известно, что США намерены ввести новые санкции в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте, но более подробных данных о будущих санкциях нет.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить» за вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году в Соединённых Штатах.