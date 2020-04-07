Проповедник из США «уничтожил» коронавирус, подув на него «ветром Бога»

Телевизионный проповедник Кеннет Коупленд рассказал о лекарстве от коронавирусной инфекции. Ведущий религиозной телепередачи «Победоносный голос верующего» заявил, что COVID-19 можно уничтожить дыханием.
Коупленд, состояние которого оценивается в $760 млн, подул в камеру «ветром Бога», после чего сообщил, что коронавирус повержен.
Ветер! Всемогущий! Сильный! Южный ветер! Жаркий! Сожги его! Во имя Иисуса, — прокричал проповедник в камеру.
This man is delusional. After he declared the end of COVID-19 at the end of March, heâs still at it, declaring heat and wind to destroy the virus. pic.twitter.com/2TzYYav3ac