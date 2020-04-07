США

Проповедник из США «уничтожил» коронавирус, подув на него «ветром Бога»

14:03, 07 апреля 2020 15
Фото: twitter.com/BKimber

Телевизионный проповедник Кеннет Коупленд рассказал о лекарстве от коронавирусной инфекции. Ведущий религиозной телепередачи «Победоносный голос верующего» заявил, что COVID-19 можно уничтожить дыханием.

Коупленд, состояние которого оценивается в $760 млн, подул в камеру «ветром Бога», после чего сообщил, что коронавирус повержен.

Ветер! Всемогущий! Сильный! Южный ветер! Жаркий! Сожги его! Во имя Иисуса, — прокричал проповедник в камеру.

Ранее Коупленд утверждал, что благодаря молитвам христиан пандемию удастся победить намного раньше, чем прогнозируют специалисты, отмечает Daily Mail.

В Иране пастор пытался вылечить заражённого коронавирусом пациента ароматической жидкостью. Её он намазал молодому человеку на лицо. Спустя три дня инфицированный умер, писал NEWS.ru.

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