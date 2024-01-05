Прокурор Нью-Йорка потребовала отсудить у Трампа $370 млн Прокурор Нью-Йорка Джеймс потребовала у Трампа $370 млн по делу о цене активов

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила суд истребовать у экс-президента США Дональда Трампа и его приближенных почти $370 млн в качестве меры наказания в деле о завышении стоимости активов, сообщает РИА Новости. По версии Джеймс, Трамп десять лет завышал стоимость своей собственности на сумму от $812 млн до $370 млрд для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

Джеймс предложила Трампу и двум бывшим топ-менеджерам его компании Trump Organization Аллену Вейсcельбергу и Джеффу Макконни ввести пожизненный запрет на участие в рынке недвижимости в Нью-Йорке. Кроме того, по ее мнению, они не должны занимать руководящие должности в каких-либо компаниях на территории штата.

Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы». К тому же штаб отвергает утверждение о том, что Трамп участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США.

До этого сообщалось, что покойный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле секс-услугами и связях с несовершеннолетними, мог владеть информацией, которая могла сорвать выборы президента США в 2016 году. Как рассказал брат предпринимателя Марк, голосование могли отменить, если бы тот рассказал все, что знает о Трампе, однако подробности не уточняются: сам Марк, по его словам, ничего не знает. Однако он напомнил, что республиканец «так или иначе вращался в кругах Эпштейна», а в 1990-е годы семь раз летал на частном самолете Эпштейна.