«Принимать не собираются»: политолог описал дальнейшие шаги США по Украине Политолог Дудаков: США не собираются принимать Украину в НАТО

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

США не собираются принимать Украину в НАТО, уверен политолог, американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что, в связи с этим, страны Запада и Вашингтон заключают с Киевом гарантии безопасности. По его словам, принимать Украину в НАТО не станут ни сейчас, ни в будущем.

Всем очевидно, что Украину в НАТО никто принимать не будет, ни сейчас, ни в будущем. Поэтому разные западные страны, включая США, заключают гарантии безопасности, чтобы таким образом заменить вопрос членства в НАТО. Украинскому электорату нужно что-то продавать. Они этим и занимаются. Это показатель того, что в НАТО их принимать не собираются, — высказался Дудаков.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Украина может так и не стать страной — участницей НАТО. При этом американский лидер пообещал продолжать поставки вооружения ВСУ даже при таком сценарии. По словам политика, у Вашингтона с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым он поставляет оружие.

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес до этого предложил направить украинцев, пребывающих в странах Европы, на передовую. По его словам, миллионы мужчин и женщин призывного возраста избегают службы в армии, хотя с их помощью удалось бы увеличить численность ВСУ.