Престарелую женщину растерзали аллигаторы у нее в огороде NBC2: в США аллигаторы растерзали престарелую женщину в ее огороде

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Два аллигатора напали и растерзали престарелую женщину, когда та пропалывала свой огород, сообщает NBC2. По данным источника, трагедия произошла в штате Флорида США еще в июле 2022 года. Известно о ней стало после того, как дочь погибшей подала в суд на местную ассоциацию домовладельцев и другие организации. Она считает, что они несут ответственность за случившееся.

Как отмечается, 80-летняя Роуз Виганд во время работы на огороде приблизилась к водоему, где находились рептилии. Там на нее набросились сразу два крупных хищника. Позднее их поймали. Один был длиной 2,7 метра, другой — 2,3.

Ранее в Саратове лев напал на 14-летнюю девочку на территории одного из городских предприятий. Как пояснили в Следственном комитете РФ по региону, хищника держали в вольере. Пострадавшую доставили в больницу, она получила травму рук. Следователи организовали проверку по факту нападения животного.

До этого сообщалось, что в индийском городе Джайпур слон швырнул на землю туристку из России. Инцидент произошел в туристической зоне около форта Амбер. На кадрах видно, что девушка пытается взобраться на животное, однако слон хватает ее хоботом и бросает на землю. Сидевший на спине животного мужчина также упал. Известно, что россиянка сломала ногу.