Лев набросился на 14-летнюю девочку в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове лев напал на 14-летнюю девочку на территории одного из городских предприятий, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Как пояснили в ведомстве, хищника держали в вольере. Школьница получила травмы рук.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города, — сказано в сообщении.

Пострадавшую девочку доставили в больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи организовали проверку по факту нападения животного на несовершеннолетнюю.

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