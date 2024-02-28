Слон швырнул россиянку на землю и попал на видео В Индии слон схватил хоботом туристку из России и бросил на землю

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В индийском городе Джайпур слон швырнул на землю туристку из России и попал на видео, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в туристической зоне около форта Амбер. Пострадавшая гражданка РФ сломала ногу.

На кадрах видно, что девушка пытается взобраться на слона, однако животное хватает ее хоботом и бросает на землю. Сидевший на спине животного мужчина также упал. О состоянии пострадавшей россиянки информации нет.

Ранее волк покусал четырех жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области. Один человек скончался, трое госпитализированы. Напавший на людей хищник ликвидирован. Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте.

До этого японская полиция обнаружила тело 22-летнего студента Канато Янаике, увлекавшегося альпинизмом. Молодой человек был растерзан диким медведем. Недалеко от места обнаружения останков молодого альпиниста также была найдена туша медведя. Предполагается, что зверь получил смертельные ранения в результате нападения на других туристов. Отмечается, что это не первый случай нападения медведя на туристов и альпинистов, отправившихся на гору Дайсенген.