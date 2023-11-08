В Японии медведь загрыз альпиниста Японская полиция обнаружила тело убитого медведем альпиниста

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Японская полиция обнаружила тело 22-летнего студента Канато Янаике, увлекавшегося альпинизмом, сообщает газета Mainichi Shimbun. По данным издания, молодой человек был растерзан диким медведем. Отмечается, что это не первый случай нападения медведя на туристов и альпинистов, отправившихся на гору Дайсенген. Местные власти утверждают, что он атаковал еще троих мужчин, покалечив двоих из них.

Тело Янаике было найдено неподалеку от поселка Фукусима 2 ноября. Полицейским удалось установить его личность только с помощью анализа ДНК. Недалеко от места обнаружения останков молодого альпиниста также была найдена туша медведя. Предполагается, что он получил смертельные ранения в результате нападения на других туристов. В настоящее время эксперты проверяют содержимое желудка дикого медведя, чтобы установить, нападал ли он на Янаике.

Как сообщалось ранее, в Приморском крае застрелили дикого медведя, проникшего на территорию школы села Агзу. По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такое решение было принято из-за угрозы, которую представлял медведь для местных жителей. Разрешение на отстрел было выдано службой охотнадзора.