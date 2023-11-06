В Приморье застрелили медведя, проникнувшего на территорию сельской школы

Фото: Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

Медведя, пришедшего в село Агзу Приморского края, застрелили на территории местной школы, сообщил РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Ранее в соцсетях распространились кадры с бродившим животным.

Да, медведь пришел в село Агзу, пошел к школе. Там его и застрелили, потому что зверь представлял опасность для жителей, — рассказал Арамилев, добавив, что разрешение на отстрел выдала служба охотнадзора.

Хищник пришел на территорию школы в селе прямо во время уроков. Соответствующие кадры публиковала местная газета «Северное Приморье». По данным издания, дети в это время находились в классах.

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Ранее сообщалось, что пес по кличке Белый стал звездой интернета, после того как отогнал голодного медведя от людей на Курильских островах. Авторы ролика рассказали, что медведи часто ходили вокруг них кругами, а иногда и забирались к ним.

Ранее сообщалось об обнаружении останков человека на лежке медведя в Приморье. Они могут принадлежать пропавшему рыбаку из села Березовка. Сперва полицейские, занимавшиеся поиском, нашли его вещи, а позже наткнулись и на останки. Позднее зверя отстрелили охотоведы. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что подобное поведение для бурого медведя нетипично.