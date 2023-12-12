Представители Трампа увидели в запросе спецпрокурора вмешательство в выборы

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Запрос спецпрокурора Джека Смита к Верховному суду о статусе иммунитета экс-президента Дональда Трампа от юридического преследования является попыткой вмешательства в предстоящие выборы 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бывшего американского лидера. Предполагается, что это заявление призвано помешать Трампу вернуться в Белый дом.

Приспешник жуликоватого Джо Байдена невменяемый Джек Смит настолько одержим идеей вмешательства в выборы 2024 года с целью помешать президенту Трампу вернуть себе Овальный кабинет, что предпринимает попытки обойти апелляционный процесс, — заявил Трамп.

Адвокаты уверены, что расследование, касающееся Трампа и его предполагаемой роли в событиях в Капитолии 2021 года, является полностью политически мотивированным. Пресс-служба Трампа также подчеркнула, что инициированный процесс имеет чисто политические цели и направлен на ущемление прав и интересов президента и его сторонников. Они заявили о намерении продолжать бороться за справедливость в этом процессе и выступили против «проявлений авторитарной политики».

Президент США Джо Байден ранее заявил, что он бы не стал баллотироваться на второй срок, если бы на этот шаг не пошел его оппонент Дональд Трамп. Байден подчеркнул, что демократы не могут позволить победить «этому республиканцу». Отмечается, что сам Трамп пока не выбран основным кандидатом от республиканской партии на президентских выборах. Помимо него, на выдвижение также претендуют бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис и еще несколько человек. Выборы нового президента США пройдут в ноябре 2024 года.