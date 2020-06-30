Помпео назвал Иран «угрозой для всего мира»

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Глава Государственного департамента Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Совбез ООН должен продлить действующее ее до октября 2020 года оружейное эмбарго против Ирана. По его словам, в противном случае страна купит у России боевые самолёты.

Тогда Тегеран сможет угрожать таким городам как Варшава, Рим, Дели и Эр-Рияд, передаёт «Интерфакс». Если мы не сможем сделать это (продлить эмбарго, — NEWS.ru), то Иран смог бы купить произведённые...