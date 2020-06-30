Помпео назвал Иран «угрозой для всего мира»

https://static.news.ru/photo/6b872f2e-baf4-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpgФото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press
Иран — это серьёзная угроза для всего мира, требующая коллективных действий со стороны государств, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке.
Если Иран не представляет угрозу миру, которая требует коллективных действий, то я не знаю, что тогда представляет, — подчеркнул Помпео, слова которого передаёт ТАСС.
В заключение госсекретарь США призвал всех членов Совета «принять эту угрозу всерьёз».
США разорвали «ядерную сделку» с Ираном и ужесточили санкции вскоре после избрания Дональда Трампа президентом. В январе текущего года стороны оказались на грани военного конфликта. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал американские санкции против Ирана «антигуманными» в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Россия пообещала Ирану продолжить торгово-экономическое сотрудничество, увеличив поставки сельхозпродукции, нехватка которой возникла в стране из-за американских запретов.
Ранее NEWS.ru писал, что США ввели новые санкции в отношении Ирана.