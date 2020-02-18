https://static.news.ru/photo/c950ea00-5271-11ea-bc08-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Website/Keystone Press Agency/Global Look Press

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи уверен, что Соединённым Штатам и их союзникам не помогут их военные базы в случае обострения ситуации в регионе.

У американцев десятки военных баз вокруг нас, но, если возникнет проблема, они не помогут ни США, ни тем [странам. — NEWS.ru.], которые дают им деньги. Американский империализм движется к коллапсу​, — цитирует его агентство ИСНА.

Отношения Вашингтона и Тегерана резко обострились в ночь на 3 января, когда во время обстрела аэропорта Багдада (Ирак) силами США был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке». При этом ошибочно был сбит пассажирский самолёт украинских авиалиний, писал NEWS.ru.