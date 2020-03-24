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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал американские санкции против Ирана «антигуманным» в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Он пообщался с иранским коллегой Джавадом Зарифом по телефону.

По информации ВОЗ, к 24 марта вирус обнаружили у 24,8 тысячи иранцев.

Лавров подчеркнул, что РФ решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие полноценно бороться с COVID-19, — передаёт ТАСС.

Россия пообещала Ирану продолжить торгово-экономическое сотрудничество, увеличив поставки сельхозпродукции, нехватка которой возникла в стране из-за американских запретов.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты разорвали «ядерную сделку» с Ираном и ужесточили санкции вскоре после избрания Дональда Трампа президентом. В январе 2020 года стороны оказались на грани военного конфликта.