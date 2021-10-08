Получившая повреждение в Южно-Китайском море АПЛ США вернулась на базу

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut, получившая повреждение в Южно-Китайском море, пришла своим ходом на базу на острове Гуам. По данным командования американского Тихоокеанского флота, субмарина находится в стабильном и безопасном состоянии, её ядерная установка не пострадала, сообщает телеканал CNN.

Причины инцидента с подлодкой устанавливаются. Предполагается, что они станут известны после осмотра корабля в доке. Командование флота намерено провести тщательное расследование, после чего будет дана оценка произошедшему.

Согласно предположениям российских экспертов, к инциденту мог привести непрофессионализм американских подводников. Субмарина могла столкнуться с каким-либо предметом или гражданским судном, что ранее случалось неоднократно с другими кораблями и подводными лодками США, пишет Lenta.ru.

USS Connecticut является одной из трёх подводных лодок класса Seawolf. Она оснащена высокотехнологичными сенсорами и способна нести на борту до 50 ракет типа «Томагавк».

Ранее сообщалось, что в США планируют строительство АПЛ для военно-морского флота Австралии. Речь идёт о субмаринах типа Virginia. ВМС США сократили объёмы заказа на них, поэтому создание подлодок будет оплачено австралийскими властями.