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20 июля 2025 в 04:44

Полиция озвучила, почему водитель врезался в толпу в Лос-Анджелесе

NYT: врезавшийся в толпу людей в Лос-Анджелесе водитель сделал это намеренно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Лос-Анджелеса считает, что наезд водителем на толпу людей 19 июля был совершен умышленно. Как сообщает The New York Times, инцидент произошел после конфликта в ночном клубе Vermont Hollywood, когда мужчина направил свой автомобиль на пешеходов.

Водитель находится в больнице, его доставили туда с огнестрельным ранением. Один из очевидцев выстрелил в него после того, как автомобиль въехал в толпу, — отмечает издание.

Личности как стрелявшего, так и самого водителя пока не установлены. По последним данным, в результате происшествия пострадали 30 человек, семеро из которых находятся в критическом состоянии. На месте работали более 100 сотрудников экстренных служб. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры с места происшествия. На них можно заметить искореженный автомобиль, врезавшийся в уличный столб рядом с ночным клубом Vermont. Вокруг разбросаны вещи пострадавших при дорожно-транспортном происшествии. На месте работают экстренные службы, дежурят десятки пожарных. Полиция оцепила территорию.

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