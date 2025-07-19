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19 июля 2025 в 14:22

Опубликовано первое видео с места наезда машины на толпу в Лос-Анджелесе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Лос-Анджелесе местный житель на своем автомобиле врезался в толпу на бульваре Санта-Моника. Судя по кадрам, появившимся в Сети, на месте ДТП работают экстренные службы, дежурят десятки пожарных. Полиция оцепила территорию.

На кадрах можно заметить искореженный автомобиль, врезавшийся в уличный столб рядом с ночным клубом Vermont. Вокруг разбросаны вещи пострадавших при ДТП.

По предварительной информации, травмы получили более 20 человек, пять из них находятся в критическом состоянии. Состояние еще 10 пострадавших медики оценивают как стабильное.

Капитан пожарной охраны Лос-Анджелеса Адам Ван Герпен заявил, что у одного из пострадавших было огнестрельное ранение. Очевидцы также сообщили, что слышали выстрел.

Ранее четыре человека, в том числе два ребенка восьми и девяти лет, погибли при столкновении трех автомобилей в Пензенской области. По предварительным данным, столкнулись Renault Logan, «Москвич» и «Газель».

До этого в Иволгинском районе Бурятии из-за 16-летнего юноши произошло ДТП с тремя пострадавшими подростками. Он взял без разрешения дедушкину машину и сел за руль, не имея при этом прав.

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