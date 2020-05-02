Полицейский вертолёт рухнул в Техасе

В американском штате Техас, в северной части Хьюстона разбился полицейский вертолёт.
Об этом сообщил шеф местной полиции Арт Асеведо на онлайн-пресс-конференции. Он рассказал, что один из полицейских погиб, ещё один пострадал.
Сотрудники полиции вылетели, чтобы проверить информацию о нескольких трупах. По неизвестным причинам вертолёт рухнул вблизи многоквартирного комплекса. Пострадавшего полицейского госпитализировали в тяжёлом состоянии. Другой от полученных травм скончался на месте,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в горах Чирисан в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо произошло крушение спасательного вертолёта. На его борту находились семь человек.
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